Преступника задержали местные жители.

На улице Братиславской в Киеве мужчина поймал и полтора часа насиловал во дворе семнадцатилетнюю девушку.

Читайте такжеГотовятся к самосуду: СМИ узнали о возможных убийцах 7-летней Марии в Херсонской области

Как сообщает dtp.kiev.ua, преступника задержали местные жители.

«Во время задержания несколько раз упал и ударился головой о поребрик. К прибытию полиции уже пришёл в сознание. Оформлен и отправлен в изолятор», - говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров