В Киеве задержали насильника / dtp.kiev.ua
На улице Братиславской в Киеве мужчина поймал и полтора часа насиловал во дворе семнадцатилетнюю девушку.
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Как сообщает dtp.kiev.ua, преступника задержали местные жители.
«Во время задержания несколько раз упал и ударился головой о поребрик. К прибытию полиции уже пришёл в сознание. Оформлен и отправлен в изолятор», - говорится в сообщении.
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