Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

В Киеве полиция задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в избиении до смерти своей матери.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, врачи сообщили в полицию, что в квартире на улице Андрея Малышко они обнаружили женщину с признаками насильственной смерти. По указанному адресу срочно прибыли следственно-оперативные группы Главного и Днепровского управления полиции.

В связи с этим, следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

За процессуального руководства Днепровской окружной прокуратуры фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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Автор: Виталий Саенко