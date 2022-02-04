Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседание. Его могут провести 14 февраля. В тот же день фракция "Слуги народа" проведет заседание перед сессионной неделей.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина.
"В понедельник, 14 февраля, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Перечень законопроектов, которые мы рассмотрим, еще в работе", - отметила она.
В этот же день, добавила Гришина, состоится заседание фракции "СН" перед сессионной неделей.
В свою очередь, народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский на своей странице в Facebook сообщил, что депутаты собирают подписи за проведение внеочередного заседания ВР для рассмотрения проекта постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки (№4525).
На фото соответствующего бланка в посте депутата - 5 подписей.
"Найдется ли 150 подписей народных избранников за внеочередное и 226 за отставку плагиатора времен Януковича - показательный момент", - написал Лозинский.
Как сообщал УНИАН, ранее лидер фракции "СН" Давид Арахамия инициировал проведение внеочередного заседания ВР, на котором заслушают информацию руководителей правоохранительных органов по расследованию уголовных производств против народных депутатов.