Мужчина погиб на месте / скриншот
В Киеве под колесами мусоровоза погиб пешеход.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как отмечается, ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе. Там многотонное авто сбило и переехало пожилого мужчину. Травмы были несовместимы с жизнью, по приезду скорая лишь констатировала смерть.
По словам водителя, он двигался на свой зеленый свет, а пешехода просто не увидел.
На месте работает следственная группа, чтобы выяснить все обстоятельства смертельного ДТП.
В Киеве мусоровоз насмерть сбил пожилого мужчину
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