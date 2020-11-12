От полученных травм человек скончался на месте ДТП.

В Киеве под колесами мусоровоза погиб пешеход.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе. Там многотонное авто сбило и переехало пожилого мужчину. Травмы были несовместимы с жизнью, по приезду скорая лишь констатировала смерть.

По словам водителя, он двигался на свой зеленый свет, а пешехода просто не увидел.

На месте работает следственная группа, чтобы выяснить все обстоятельства смертельного ДТП.

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Автор: УНИАН