В результате аварии Поярков сильно не пострадал, а вот другой водитель попал в больницу.

В Киеве украинский художник и шоумен Сергей Поярков на своем внедорожнике попал в ДТП на улице Кирилловской.

Об этом пишет Украинская правда.

Очевидцы аварии сообщили, что автомобиль Toyota Sequoia Сергея Пояркова ехал на красный свет и врезался в автомобиль Skoda.

Сам же Поярков уверяет, что ехал на зеленый свет. Художник заявил, что "это ДТП, так бывает". В полиции отметили, что он был без следов алкогольного опьянения.

В результате ДТП художник сильно не пострадал, но жаловался на головную боль и поэтому комментировать аварию больше не захотел, пишет ТСН.

Водителя Skoda с многочисленными травмами с места ДТП забрала "скорая".

Как сообщал УНИАН, 16 ноября на Одесской трассе депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев попал в ДТП. После аварии Ковалев и другой водитель обратились в Белоцерковскую больницу, где у них зафиксировали "незначительные ссадины, ушибы".

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Автор: Олег Давыгора