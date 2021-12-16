Женщина приехала в Италию из Львовской области.

В итальянском Торре-Аннунциата 82-летний мужчина застрелил 67-летнюю украинку, которая работала сиделкой его сестры.

Об этом пишет Napoli - la Repubblica.

Подозреваемый и его жертва часто конфликтовали. 15 декабря около 14:00 мужчина взял пистолет и дважды выстрелил в украинку.

Читайте такжеВ Польше на улице едва не умерла украинка, ее чудом спаслиСвидетелем убийства стала сестра мужчины, однако женщина ничего не могла поделать, ведь она прикована к постели. От полученных травм украинка скончалась на месте трагедии.

По данным издания, подозреваемый - итальянец Пеллегрино Рейбальди, бывший учитель математики. Его задержали на месте происшествия.

По словам подозреваемого, в день трагедии ему показалось, что сиделка плохо работает. Из-за этого между ними возник конфликт, который закончился трагедией.

Издание il Fatto Vesuviano со ссылкой на соседей семьи пишет, что подозреваемый часто конфликтовал с сиделками сестры, из-за этого женщины часто увольнялись. Местные говорят, что мужчина имеет тяжелый характер.

Свидетели также рассказали изданию, что во время ареста мужчины его больная сестра кричала: "Я тебя никогда не прощу".

В Facebook "Книги памяти умерших за границей украинцев" отметили, что покойную звали Мария Баран. Она была родом из Львовской области.

Как сообщал УНИАН, в итальянском Триесте нашли мертвой 43-летнюю уроженку Кривого Рога Алину Труш. Полиция рассматривает версию убийства или смерти от передозировки наркотических веществ. Друзья и родные не верят в такую смерть и уверяют, что женщина ранее поборола несколько тяжелых болезней.

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Автор: Марта Гичко