В Первомайске Николаевской области полицейские спасли жизнь 19-летнему юноше, который собирался прыгнуть с недостроенной многоэтажки из-за ссоры с девушкой и семейных обстоятельств.
Об этом сообщает полиция Николаевской области.
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«О происшествии сообщил приятель юноши, которому тот позвонил и рассказал, что находится в недостроенной многоэтажке, расположенной возле озера в микрорайоне Фрегат в г. Первомайск, и собирается спрыгнуть с нее», – говорится в сообщении.
Полицейские прибыли на место и обнаружили парня на 13 этаже. Он стоял на краю балкона. Им удалось уговорить юношу не делать роковой шаг.
«Парень был подавлен и имел признаки опьянения... Как выяснилось, причина столь неосмотрительно намерения – ссора с девушкой и семейные обстоятельства», – сообщили в полиции.
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