Видео с издевательствами над кошкой записали в ноябре этого года.

В Харьковской области суд рассмотрел поступок школьницы, которая шокировала социальные сети видеозаписью с издевательствами над кошкой.

Об этом сообщается в Telegram-канале ТРУХА.

Девятиклассница из пгт Печенеги сняла на видео, как играет кошкой "в футбол".

По данным канала, подростку не назначили наказание. Она пришла на суд с матерью.

Читайте такжеНа Львовщине подросток на BMW "влетел" в автобус, есть травмированные (фото)"В двух словах, девочку пожурили и простили. Социальной службе поручили контролировать девочку и докладывать, если снова будет играть в футбол котами. Потрындели и забыли", - говорится в сообщении.

На суде было установлено, что видео с издевательствами над животным записали в ноябре этого года.

Школьница "играла в футбол" кошкой: что известно

Ранее УНИАН рассказывал, что на Харьковщине 9-классница издевалась над кошкой и шокировала соцсети. В интернете появилось видео, снятое на месте происшествия.

В ролике видно, как в темное время суток на улице молодая девушка в синей куртке держит животное за загривок и спрашивает у своей знакомой, которая ее снимает, хорошо ли ее видно. Затем расстегивает нижнюю часть куртки, чтобы удобнее было бить, что-то говорит кошке и со всей силы ударяет ее ногой.

Осторожно! Видео может вас шокировать!

Животное отлетает на несколько метров, в забор. Все это сопровождается веселым смехом как самой активной участницы происходящего, так и "операторши".

Позже девятиклассница записала видео с извинениями за свой поступок.