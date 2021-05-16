Водитель легковушки допустил столкновение с грузовиком, который медленно двигался в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия в Чугуевском районе Харьковской области с участием грузовика погибли два человека.

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, авария произошла 15 мая днем на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский».

Предварительно установлено, что автомобиль «ВАЗ-21063», под управлением 54-летнего водителя, следовал из Харькова в направлении Чугуева. Во время движения водитель легкового автомобиля допустил столкновение с грузовым автомобилем Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель и 48-летняя пассажирка ВАЗ скончались на месте. По словам родственников погибшего, мужчина ранее перенес инсульт и терял сознание.

По факту ДТП начато уголовное производство.

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Автор: Светлана Закелова