В харьковской многоэтажке утром, 22 июля, пес породы стафордшир-терьер растерзал двух человек в подъезде.
Видео с места происшествия появилось в местном Telegram ХС / Харьков.
По словам авторов ролика, владельцы собаки злоупотребляют спиртным и не следят за животным, из-за чего между соседями по дому вспыхивают регулярные конфликты.
Утром, 22 июля, хозяйка квартиры пригласила на вечеринку пару – женщину и мужчину. Но, как только открылась дверь, из квартиры вырвался пес и набросился на одного из гостей.
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На место происшествия также приехали полицейские, которые помогали врачам "скорой" выносить пострадавших из подъезда.
Свидетели говорят, что еще какое-то время после нападения пес бегал по подъезду, из-за чего людям пришлось скрываться по квартирам.
На владельцев собак неоднократно жаловались в полицию, однако те ничего не сделали.
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