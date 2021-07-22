На владельцев собак неоднократно жаловались в полицию.

В харьковской многоэтажке утром, 22 июля, пес породы стафордшир-терьер растерзал двух человек в подъезде.

Видео с места происшествия появилось в местном Telegram ХС / Харьков.

По словам авторов ролика, владельцы собаки злоупотребляют спиртным и не следят за животным, из-за чего между соседями по дому вспыхивают регулярные конфликты.

Утром, 22 июля, хозяйка квартиры пригласила на вечеринку пару – женщину и мужчину. Но, как только открылась дверь, из квартиры вырвался пес и набросился на одного из гостей.

Читайте такжеВ Чернигове на Десне моторная лодка сбила мужчину и покромсала ему руку (видео)В результате нападения собака разорвала стопу, руки и лицо мужчине. На опубликованном в сети видео видны дорожка из крови вдоль лестницы и двое раненых, мужчина лежал обездвижено. Очевидцы вызвали медиков.

На место происшествия также приехали полицейские, которые помогали врачам "скорой" выносить пострадавших из подъезда.

Свидетели говорят, что еще какое-то время после нападения пес бегал по подъезду, из-за чего людям пришлось скрываться по квартирам.

На владельцев собак неоднократно жаловались в полицию, однако те ничего не сделали.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко