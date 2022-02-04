Им оказался специалист в ИТ-сфере. Он "минировал" госучреждения из-за личной неприязни к правоохранительным и судебным органам Украины, а также к власти в целом.

Служба безопасности Украины задержала 39-летнего харьковчанина, который отправлял анонимные электронные письма о ложных минированиях государственных учреждений.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что харьковчанин в течение декабря прошлого года совершил по меньшей мере четырнадцать анонимных сообщений о минировании различных объектов. В частности, он "минировал" Харьковскую областную государственную администрацию, Харьковский апелляционный суд, международный аэропорт "Харьков", железнодорожные и автомобильные вокзалы, а также торгово-развлекательные центры города.

"Псевдоминером оказался специалист в ИТ-сфере, который при отправке анонимных электронных писем использовал специальные компьютерные программы, чтобы скрыть свое местонахождение", - говорится в сообщении.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника по месту его проживания после очередного сообщения о минировании. Установлено, что мотивами преступных действий харьковчанина была личная неприязнь к правоохранительным и судебным органам Украины, а также к власти в целом.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

Проверяется возможная причастность злоумышленника к сотрудничеству с иностранными спецслужбами.

В СБУ добавили, что за совершение таких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет. Кроме этого, злоумышленнику придется также компенсировать десятки тысяч расходов государственных и коммерческих учреждений, которые понесли ущерб от его противоправных действий.

Напомним, в Украине увеличили тюремные сроки для псевдоминеров. За ложные сообщения об угрозе критически важным объектам инфраструктуры "шутники" могут провести за решеткой от четырех до восьми лет.

Добавим, по данным МВД, 70% сообщений о минировании в январе поступают из России и Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: