За ложные сообщения об угрозе критически важным объектам инфраструктуры "шутники" могут провести за решеткой от четырех до восьми лет.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который усиливает ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, этот документ имеет целью существенно уменьшить количество таких сообщений о минировании объектов и обеспечить экономию материальных и других ресурсов органов государственной власти, привлеченных для проверки ложной информации.

"По данным Национальной полиции Украины, за 2019 год следователи начали досудебное расследование около 2 тыс. уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 259 Уголовного кодекса Украины, что вдвое больше, чем в 2018 году. А с января по март 2020 года начато 213 уголовных производств по указанной статье. При этом нередко одновременно сообщается о минировании десятков объектов", - рассказали в ОП.

Читайте такжеШкольница проспорила подруге и "заминировала" школу в Чернигове (фото)Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжелыми последствиями, если такое сообщение касается:

критически важных объектов инфраструктуры;

зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти;

учреждений здравоохранения;

учреждений образования.

Такое деяние теперь будет караться лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. Ранее такой срок назначали только за "тяжкие последствия" или повторное сообщение.

Кроме того, статья 259 Уголовного кодекса дополнена примечанием, которым определяется термин "критически важные объекты инфраструктуры", употребляющийся в значении, определенном законом "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".

Закон вступает в силу на следующий день после его публикации.

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Автор: Константин Гончаров