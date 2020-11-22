Нарушителем оказался 19-летний житель села Малая Даниловка.

В Харькове 19-летний юноша вечером 21 ноября разбил стекло на дверях Харьковского облсовета.

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Судя по видео с места инцидента, разгоряченный юноша во время нападения выкрикивал лозунг «Аллах Акбар».

В то же время Полиция Харьковской области сообщила, что нарушителем оказался 19-летний житель села Малая Даниловка. Своей выходкой он хотел «привлечь внимание депутатов и пообщаться с ними». Полиция нашла на месте происшествия металлический предмет.

Открыто уголовное дело о хулиганстве, решается вопрос о сообщении юноше о подозрении.

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Автор: Дмитрий Захаров