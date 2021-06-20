Полицейские открыли по данному факту уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении.

В Харькове в результате конфликта между водителями из-за парко-места один из них выстрелил в ногу другому.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, информация об инциденте на улице Новоалександровской поступила в полицию 19 июня в 20:36 от самого потерпевшего.

По данным правоохранителей, что между двумя водителями произошел конфликт из-за парковочного места.

"Во время выяснения отношений правонарушитель, 1983 года рождения, выстрелил из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону заявителя, 1979 года рождения. Пострадавший с ранением стопы был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские изъяли вещественные доказательства и открыли по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание согласно санкции данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

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Автор: Антонина Доломанжи