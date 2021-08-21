Горели деревянные конструкции крыши.

В Харькове загорелось одноэтажное административное здание железнодорожного вокзала "Левада".

Пожар произошел в пятницу вечером, 20 августа, сообщает ГСЧС Украины в Харьковской области.

"20 августа в 20:05 поступило сообщение о пожаре, произошедшем в административном здании железнодорожного вокзала "Левада". Площадь пожара составила около 250 кв. м., горели деревянные конструкции крыши", - рассказали спасатели.

Для тушения пожара на место прибыли шесть отделений ГСЧС. Также был привлечен пожарный поезд.

Пожар был локализован в 20:59. Сейчас продолжается его ликвидация.

Как сообщает Общественное, горело админздание с вывеской "Начальник станции", угрозы для пассажиров не было. Помещение самого пассажирского вокзала расположено в сотне метров от места пожара.

По словам начальницы станции "Левада" Елены Чуб, в здании работают связисты железной дороги. В 16:00 все сотрудники уже ушли с работы, на момент возгорания в помещениях никого не было. О дыме на крыше одноэтажки работникам станции сообщил прохожий.

Напомним, в пятницу вечером в Броварах под Киевом вспыхнул масштабный пожар в жилом доме. Огонь охватил всю крышу многоэтажки и несколько квартир. Сейчас пожар ликвидирован.

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Автор: Александр Топчий