Хозяйку квартиры удалось уговорить вывезти мусор и вернуться к нормальной жизни.

В Харькове душевнобольная женщина завалила квартиру мусором.

Об этом сообщает Telegram-канал Типичный Харьков.

"В доме по адресу по ул. Академика Павлова 313 живёт бабушка. Она собирает мусор на улице и несёт его себе домой. Бабушка душевнобольная у неё старческое расстройство - "синдром плюшкина" или Сидром Диогена", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в квартире практически до потолка завалены комната, кухня, ванная и туалет.

"Бабушка передвигается ползком вдоль потолка через узкие проходы. Там же она спит, ест и ходит в туалет", - отмечают в сообществе.

Сейчас бабушку удалось уговорить вывезти мусор и вернуться к нормальной жизни.

Читайте такжеЖительница Днепра нашла снаряд в мусорном баке на улице (фото)Напомним, в Николаеве в подвале жилого дома поселилась пара бездомных из Херсона. Мужчина и женщина обустроили относительно уютное жилье – с мебелью, светом и горячей водой. Однако местные жители возмущены и требуют от городских служб выселить своих новых соседей.

В департаменте ЖКХ говорят – жильцам следует самим выселять незваных квартирантов. Люди вызвали полицию. Полицейские увидели женщину на последних месяцах беременности, вызвали скорую. Медикам понадобился час, чтобы уговорить Валентину поехать с ними. Собираясь в больницу женщина призналась, что после родов ребенка оставит в больнице, а заберет позже.

Этот ребенок будет у Валентины седьмым. Остальные шестеро живут в Херсонской области.

Автор: Денис Прядко