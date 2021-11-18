Погибли 44-летний мужчина, его 34-летняя жена и их дети в возрасте 6, 8, 9 и 11 лет.

В Винницкой области в частном доме обнаружили мертвыми двух взрослых и четырех детей.

Об этом информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Согласно сообщению, в полицию 18 ноября обратилась староста села Марьяновка о том, что в частном доме обнаружены мертвыми двое взрослых и четыре малолетних ребенка.

"Погибли 44-летний мужчина, его 34-летняя жена и их дети в возрасте 6, 8, 9 и 11 лет", - говорится в сообщении.

Читайте такжеДевушка нашла расчлененную женщину в холодильнике парня на первом свиданииПо предварительной информации, гибель семьи могло повлечь тление неисправной проводки в доме.

В рамках открытого уголовного производства по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство с отметкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины выясняются все обстоятельства трагического события.

Как сообщал УНИАН, в Хмельницкой области произошел пожар в частном одноэтажном жилом доме, где погибли четверо детей.

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Автор: Светлана Макринская