Инцидент произошел 6 июня вечером.

В Днепре пьяный мужчина напал на медиков «скорой помощи», которые приехали на вызов помочь ему.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

Инцидент произошел 6 июня вечером.

Прохожие увидели лежащего человека на площади Старомостовой и вызвали «скорую».

«Как оказалось, мужчина сильно «перебрал». Уже в карете «скорой помощи», когда пьяного гражданина везли в больницу, он начал буянить и нападать на медиков. Никто такого «поведения» мужчины не оценил, поэтому бригада «скорой» остановилась на улице Антоновича и вызвала полицию», – говорится в сообщении.

Приехавшие на вызов патрульные «скрутили» агрессивного мужчину и увезли в отделение.

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Автор: Катерина Шварц