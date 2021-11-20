Недалеко от гостиницы "Днепропетровск" в центре Днепра произошла уличная стрельба.
Об этом сообщает Информатор.
Инцидент случился в субботу, 20 ноября, в 1:50 часов.
Полиция подтвердила факт стрельбы в комментарии изданию.
Правоохранители уточняют, что между двумя компаниями по неизвестным причинам случился конфликт, после чего началась стрельба.
По предварительной информации, стреляли в воздух из автомата Калашникова, детали устанавливает эксперт.
На месте происшествия работали 11 экипажей полиции и четыре бригады "скорой".
Количество пострадавших уточняется.
Как писал УНИАН, в метрополитене Харькова произошла ночная стрельба защитные маски. Стрелял бывший полицейский.
Также 16 ноября в Киеве возле здания Киево-Святошинского суда произошла стрельба. В результате стрельбы пострадал 42-летний гражданин Грузии. В него попало четыре-пять пуль. Мужчина жив и находится в больнице.
А в октябре в городе Черноморск Одесской области группа парней устроила стрельбу по окнам жилого дома.
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