Количество пострадавших уточняется.

Недалеко от гостиницы "Днепропетровск" в центре Днепра произошла уличная стрельба.

Об этом сообщает Информатор.

Инцидент случился в субботу, 20 ноября, в 1:50 часов.

Полиция подтвердила факт стрельбы в комментарии изданию.

Правоохранители уточняют, что между двумя компаниями по неизвестным причинам случился конфликт, после чего началась стрельба.

По предварительной информации, стреляли в воздух из автомата Калашникова, детали устанавливает эксперт.

На месте происшествия работали 11 экипажей полиции и четыре бригады "скорой".

Количество пострадавших уточняется.

Как писал УНИАН, в метрополитене Харькова произошла ночная стрельба защитные маски. Стрелял бывший полицейский.

Также 16 ноября в Киеве возле здания Киево-Святошинского суда произошла стрельба. В результате стрельбы пострадал 42-летний гражданин Грузии. В него попало четыре-пять пуль. Мужчина жив и находится в больнице.

А в октябре в городе Черноморск Одесской области группа парней устроила стрельбу по окнам жилого дома.

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Автор: Виолетта Орлова