Причина взрыва пока что неизвестна, на месте работают взрывотехники и служебные собаки.

В Днепре, где ранее в этом году подорвали отделение банка, прогремел взрыв, в результате которого был поврежден жилой дом.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

О случившемся правоохранителям заявили около 7 часов утра 21 июля - взрыв прогремел в нежилом помещении, расположенном на первом этаже дома на пересечении улиц Жуковского и Яворницкого в Соборном районе Днепра.

В результате никто не пострадал, однако в самом доме вылетели окна.

Сейчас на месте ЧП работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, сотрудники Госслужбы по чрезвычайным событиям и СБУ.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и решает вопрос об открытии уголовного производства, однако как его классифицируют - пока что неизвестно.

Напомним, что в сентябре прошлого года в одном из дворов Днепра тоже прогремел взрыв - 35-летний мужчина бросил гранату в сторону дома, где находились двое мужчин.

Также мы писали о взрыве в одной из квартир пятиэтажного дома в в Каменском Днепропетровской области. Пострадали два человека, в том числе подросток.

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Автор: Станислав Кожемякин