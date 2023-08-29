ГБР начало расследование.

В Днепре полицейский застрелил мужчину. Соответствующие видео распространили в местных Telegram-каналах.

На них можно увидеть, как двое полицейских пытаются вытащить из машины, в которой много людей, девушку, она кричит и требует отпустить ее. Патрульный говорит, что она задержана, после чего девушку начинают вытаскивать из машины за ноги. Когда она оказывается на земле, полицейская требует ее лечь на живот, однако девушка вырывается и снова садится в машину.

Через стекло автомобиля можно увидеть, что на улице стоит мужчина. Ему брызгают баллончиком в лицо и пытаются задержать. Впоследствии к потасовке между ними присоединяется девушка.

Затем автор видео выбегает на улицу и снимает короткую драку между мужчиной и полицейским, в результате которой правоохранитель падает на землю. Тем временем девушка, которую пытались задержать, держит полицейскую.

Когда патрульный вскакивает, со стороны машины слышен женский крик, он бежит и, судя по звуку, трижды стреляет. После этого он требует, чтобы все легли на землю. На видео можно увидеть два неподвижных тела - полицейской и мужчины, которого автор видео называет отцом.

В патрульной полиции подтвердили, что патрульный смертельно ранил мужчину. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты полиции, а также сотрудники ГБР. Инцидент произошел на проспекте Ивана Мазепы.

"Руководством Нацполиции назначено служебное расследование по факту применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия. В настоящее время патрульные отстранены от исполнения обязанностей", - говорится в сообщении.

В Государственном бюро расследований заявили, что расследуют правомерность применения правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека.

"Предварительно установлено, что правоохранители пытались остановить элитное авто в центре Днепра, водитель которого, по имеющимся данным, игнорировал законные требования правил дорожного движения. После остановки автомобиля, мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения", - сообщили они.

Правоохранитель применил табельное оружие, от полученных огнестрельных ранений водитель авто скончался.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины. Сейчас решается вопрос о задержании правоохранителя и сообщении ему о подозрении.

Стрельба в Днепре

Напомним, осенью 2016 года в Днепре экс-боец роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев расстрелял патрульных, остановивших его за нарушение ПДД. Мужчина находился в розыске.

В результате стрельбы патрульный погиб, его напарница скончалась во время операции. Раненого Пугачева задержали.

В апреле 2019 года Пугачев был приговорен к пожизненному заключению.

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