Убийство патрульных в Днепре: свидетель узнал в подсудимом преступника, который стрелял в полицейских

Как сообщает местный сайт Информатор, на этом заседании заслушали показания потерпевших. Первым показания давал водитель маршрутки Валерий Тимонин, который пытался заблокировать преступнику путь к отступлению.

Он вспомнил всю хронологию событий того дня. Во время допроса Тимонин уверенно указывал на Пугачева, утверждая, что именно он совершил преступление.

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Мать погибшей патрульной Ольги Макаренко Надежда Лещик поделилась воспоминаниями о погибшей полицейской.

«Она так хотела справедливости, стремилась к правовому государству», — рассказала она.

Лещик заявила, что не отказывается от своего иска на три миллиона гривен и даже считает, что требует мало денег.

«Я считаю, что это еще и мало. Я сама подняла детей, без мужа. Теперь я за несколько месяцев стала немощной старухой, а мне еще лет 10 поднимать двоих внуков, им сейчас 10 и 13 лет. Поэтому я требую удовлетворить иск в полном объеме», — подчеркнула она.

На заседании также допросили мать погибшего Артема Кутушева Анну Кутушеву и сестру Ольги Макаренко Евгению.

Как отмечается, следующее заседание назначили на 9 марта.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель автомобиля, которого остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в правоохранителей. Вследствие этого погибли патрульные: 27-летний Кутушев и 36-летняя Макаренко.

Подозреваемого, как заявила полиция, уже разыскивали за совершенные ранее тяжкие преступления. Пугачев – бывший боец бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения «Торнадо».