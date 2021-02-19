В Днепре сегодня ночью в результате пожара в доме, который не эксплуатируется, погибли три человека.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Отмечается, что 19 февраля в 00:25 к спасателям поступила информация о пожаре в одноэтажном доме, расположенном на улице Халхингольская в Самарском районе Днепра.
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После прибытия спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник внутри помещения не эксплуатируемого дома. В частности, горел мусор, старые вещи и деревянная конструкция крыши здания.
Во время ликвидации пожара спасателями были обнаружены тела двух человек (данные устанавливаются) и пострадавшего, 1960 года рождения.
«Мужчина работниками экстренной медицинской помощи был госпитализирован в городскую клиническую больницу №2, с предварительным диагнозом - 80% ожогов тела (состояние тяжелое). Утром пострадавший скончался», - говорится в сообщении.
Пожар в доме был ликвидирован в 3:21. Огнем уничтожены старые вещи домашнего обихода и мусор. Повреждены деревянные конструкции крыши. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.
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