При пожаре погибли два человека, третий – скончался в больнице.

В Днепре сегодня ночью в результате пожара в доме, который не эксплуатируется, погибли три человека.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Отмечается, что 19 февраля в 00:25 к спасателям поступила информация о пожаре в одноэтажном доме, расположенном на улице Халхингольская в Самарском районе Днепра.

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После прибытия спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник внутри помещения не эксплуатируемого дома. В частности, горел мусор, старые вещи и деревянная конструкция крыши здания.

Во время ликвидации пожара спасателями были обнаружены тела двух человек (данные устанавливаются) и пострадавшего, 1960 года рождения.

«Мужчина работниками экстренной медицинской помощи был госпитализирован в городскую клиническую больницу №2, с предварительным диагнозом - 80% ожогов тела (состояние тяжелое). Утром пострадавший скончался», - говорится в сообщении.

Пожар в доме был ликвидирован в 3:21. Огнем уничтожены старые вещи домашнего обихода и мусор. Повреждены деревянные конструкции крыши. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.

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Автор: Светлана Макринская