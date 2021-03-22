Внутри нашли тела мужчины и женщины, которые, вероятно, были бездомными.

Два человека погибли при пожаре в одноэтажном доме в частном секторе Днепра.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Прохожие заметили, что дом горит и вызвали спасателей. Выяснилось, это здание давно стояло заброшенным. Огонь быстро распространился, потому что комнаты были завалены хламом.

За час спасатели одолели пламя, но внутри нашли тела мужчины и женщины, которые, вероятно, были бездомными.

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Автор: Олег Давыгора