Два человека погибли при пожаре в Днепре / фото dp.dsns.gov.ua
Два человека погибли при пожаре в одноэтажном доме в частном секторе Днепра.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Прохожие заметили, что дом горит и вызвали спасателей. Выяснилось, это здание давно стояло заброшенным. Огонь быстро распространился, потому что комнаты были завалены хламом.
За час спасатели одолели пламя, но внутри нашли тела мужчины и женщины, которые, вероятно, были бездомными.
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