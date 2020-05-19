В Днепре малыш умер из-за полиэтиленового пакета

Полиэтилен перекрыл ребенку дыхательные пути.

В Днепре полугодовалый малыш подавился полиэтиленовым пакетом и умер.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на заявление директора Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радия Шевченко.

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Ребенок нашел пакет и потянул его в рот. Полиэтилен перекрыл его дыхательные пути.

45 минут медики «скорой» проводили сердечно-легочную реанимацию. Однако реанимационные мероприятия не принесли результата, 6-месячный малыш скончался.

Как сообщал УНИАН, Самарский райсуд Днепра принял меру пресечения подозреваемому в убийстве 12-летнего мальчика в виде содержания под стражей. 65-летнего мужчину со значительным сопротивлением задержали местные копы 17 мая. Во время задержания он находился рядом с телом голого подростка, которого накануне родные объявили в розыск.