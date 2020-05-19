Жестокое убийство школьника в Днепре: подозреваемого арестовали на 60 дней

Судьи удовлетворили ходатайство прокуратуры.

Самарский райсуд Днепра принял меру пресечения подозреваемому в убийстве 12-летнего мальчика в виде содержания под стражей.

Об этом говорится в сообщении суда.

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Таким образом, судьи удовлетворили ходатайство прокуратуры. Мужчина будет содержаться в СИЗО в течение 60 дней.

Как сообщал УНИАН, 65-летнего мужчины со значительным сопротивлением задержали местные копы 17 мая. Во время задержания он находился рядом с телом голого подростка, которого накануне родные объявили в розыск. О вероятном преступлении на территории заброшенного здания правоохранителей известил бездомный, который услышал голоса в пустом помещении.