В Днепре будут судить трех мужчин, которые завладели автомобилем предпринимателя на почти 1 млн грн.
Как сообщили в Офисе генерального прокурора, в суд направлено обвинительное заключение в отношении трех лиц по фактам вымогательства и незаконного завладения транспортным средством предпринимателя (ч. 4 ст. 189 и ч. 3 ст. 289 УК Украины).
Расследованием установлено, что жители города Днепр организовались в устойчивое объединение для совершения имущественных преступлений, распределив функции участников группы.
«Ежемесячно они требовали денежные средства у субъектов предпринимательской деятельности за так называемое «безопасное» ведение ими своей законной хозяйственной деятельности. Это сопровождалось многочисленными угрозами как в адрес самих предпринимателей, так и в адрес членов их семей и близких родственников», - говорится в сообщении.
В частности, участники организованной группы незаконно завладели транспортным средством владельца хозяйственного общества Toyota Land Cruiser-200. Своими действиями обвиняемые нанесли имущественного ущерба потерпевшим на общую сумму около 1 млн грн.
Сейчас двум обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, третьему - круглосуточный домашний арест.
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