До инцидента подросток был абсолютно здоровым и занимался спортом.

Девятиклассник из Днепра Владислав Щирый внезапно потерял сознание и впал в кому. У него диагностировали инсульт.

Об этом в Facebook сообщает Екатерина Головачева, которая организовала сбор средств для помощи ребенку. Владислав нуждается в операции, но на нее родителям не хватает еще 35 тысяч гривень.

"Прошло уже больше двух недель, с момента, как он вдруг на ровном месте потерял сознание и впал в кому. Ему диагностировали инсульт. У него сложное рсположение очага. Врачи не могли понять как подойти к нужным сосудам: через пах или через трепанацию. Решение было принято. Владика отвезли в Киев. Но деньги на его операцию до сих пор не собраны в нужном объеме", - говорится в сообщении Головачевой.

До инцидента Владислав был абсолютно здоровым и занимался спортом. Сейчас он уже вышел из комы и дожидается операции, но страдает от сильной непроходящей головной боли.

Реквизиты для сбора средств на операцию опубликованы на специальной странице в Facebook.

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Автор: Дмитрий Захаров