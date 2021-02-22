В городе Новоднестровск Черновицкой области произошел взрыв в квартире в девятиэтажном доме.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, инцидент случился около 18.30 в доме в микрорайоне «Дубрава».
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По предварительным данным, в результате взрыва пострадал один человек, его госпитализировали.
В то же время, как сообщили корреспонденту УНИАН местные жители, инцидент произошел в квартире на первом этаже многоэтажки после конфликта между двумя людьми. По одной из версий, мужчина и женщина пришли в гости к своему знакомому, где они вероятно употребляли алкогольные напитки. После застолья между хозяином и гостем возникла ссора, в ходе которой гость достал взрывное устройство и привел его в действие.
По словам очевидцев, в квартире в результате взрыва выбиты стекла в окнах.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции, бригада «скорой» медицинской помощи и другие службы.
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