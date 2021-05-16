У женщины - четверо детей.

В Черновицкой области 31-летняя женщина нанесла 61-летнему отцу ножевое ранение, в результате которого он скончался.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

Трагедия произошла вечером 15 мая в селе Валява Черновицкого района.

"Между 31-летней женщиной и ее 61-летним отцом возник спор. Во время словесного конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, буковинка нанесла папе удар ножом в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался на территории собственного дома", - говорится в сообщении.

Как сообщили УНИАН, у жительницы Валявы, которая убила своего отца, четверо детей, а её отец неоднократно прибегал к насилию в семье, что привело к трагедии.

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Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

Правоохранители задержали женщину, она - в изоляторе временного содержания. Решается вопрос уведомлении о подозрении и избрании ей меры пресечения.

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Автор: Николай Кобылюк