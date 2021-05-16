В Черновицкой области 31-летняя женщина нанесла 61-летнему отцу ножевое ранение, в результате которого он скончался.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.
Трагедия произошла вечером 15 мая в селе Валява Черновицкого района.
"Между 31-летней женщиной и ее 61-летним отцом возник спор. Во время словесного конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, буковинка нанесла папе удар ножом в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался на территории собственного дома", - говорится в сообщении.
Как сообщили УНИАН, у жительницы Валявы, которая убила своего отца, четверо детей, а её отец неоднократно прибегал к насилию в семье, что привело к трагедии.
Читайте такжеКиевлянин жестоко убил любимую женщину из-за политики (фото)
Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное женщине грозит до десяти лет лишения свободы.
Правоохранители задержали женщину, она - в изоляторе временного содержания. Решается вопрос уведомлении о подозрении и избрании ей меры пресечения.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Одесской области мужчина из-за ревности на кладбище убил человека (фото)
- В Киеве мужчина зарезал и расчленил мать (фото)
- В Одессе злоумышленники убили мужчину, спрятали тело в диван и поехали в Киев (фото, видео)
- В селе под Киевом подросток зарезал отчима и хотел закопать тело (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram