Мужчине светит до восьми лет за решеткой.

Служба безопасности Украины задержала блогера из города Дрогобыч Львовской области Марьяна Чаву, который распространял в соцсетях провокационную информацию о ВСУ и откровенно поддерживал вооруженную агрессию России против Украины. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Управления СБУ во Львовской области.

Отмечается, что 40-летнего Чаву задержали 24 июля. Он публично нивелировал Силы обороны и оправдывал вооруженную агрессию РФ.

"Злоумышленник систематически распространял деструктивный контент, используя собственные страницы и каналы в соцсетях. Он публиковал видео, целью которых было препятствование законной деятельности ВСУ. А в одном из прямых эфиров он публично дискредитировал украинских защитников и называл их преступниками, - рассказала УНИАН пресс-секретарь УСБУ во Львовской области Роксолана Яворская. - Оперативники задокументировали также ряд других преступных фактов, в частности, оправдание им и признание правомерной вооруженной агрессии РФ".

Видео дня

Правоохранители провели обыски дома у задержанного. Там обнаружили и изъяли ноутбук, телефоны, флеш-накопитель, а также блокноты и другие материалы, где зафиксирована его преступная деятельность.

СБУ квалифицировала деятельность блогера как действия, направленные на расшатывание внутриполитической ситуации в регионе в пользу оккупанта. Ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований) и ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

"Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания, где ожидает избрание меры пресечения. Ему грозит до 8 лет тюрьмы", - рассказала Яворская.

Чем известен блогер из Дрогобыча Марьян Чава

Чава попал в скандал в июне после инцидента в Дрогобыче с представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки, когда те раздавали повестки. Он набросился на военных, которых с фронта перевели на работу в военкомат из-за ранения. Выкрикивал, что "войны официально нет" и провоцировал военных на конфликт, чтобы потом обвинить защитников в избиении. Чава заявил, что "им нужно сделать проще лицо" и кричал, чтобы "больше их здесь не видел". После этого скандалист опубликовал свое видео в соцсетях. Военных узнали собратья с передовой и возмутились поведением жителя Львовщины.

После этого Чавой заинтересовались украинские спецслужбы. Впоследствии он удалил это видео и заблокировал доступ к соцсетям.

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