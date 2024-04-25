По словам Дмитрия Лазуткина, регистрация в электронном кабинете не предусматривает прохождения ВЛК.

Уже в июне должен заработать электронный кабинет военнообязанного, в котором можно будет обновить учетные данные, заявил в эфире "Радио Свобода" спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

"Можно будет туда загрузить какую-то информацию о себе, будет подтягивать туда информация из государственных реестров. Таким образом, этот сервис станет более удобным для граждан, которые привыкли жить с помощью смартфона или ноутбука", - пояснил Лазуткин.

На вопрос, предусматривает ли электронный кабинет прохождение ВВК, Лазуткин ответил: "Электронный кабинет не предусматривает прохождения ВВК. Речь идет об обновлении данных - изменение места жительства, семейного положения, бронирование, резервирование и т.д.".

Видео дня

Кроме того, спикер Минобороны рассказал, планирует ли ТЦК раздавать повестки мужчинам за рубежом.

"ТЦК за рубежом работать не будет. Министерство обороны не может комментировать те или иные действия МИД. Это пока выглядит по меньшей мере нереально", - заверил Лазуткин.

Ограничения для украинских мужчин за рубежом

Напомним, накануне Кабмин принял решение о прекращении выдачи паспортов мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом.

Кроме того, 23 апреля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил о прекращении предоставления консульских услуг стали для украинцев призывного возраста. По его словам, пребывание гражданина за границей не освобождает его от обязанностей перед Родиной.

По мнению юриста Евгения Зурнаджи, поручение МИД Украины о прекращении предоставления консульствами услуг мужчинам не имеет законных оснований, потому что документ о мобилизации пока не вступил в силу.

Вас также могут заинтересовать новости: