Ранее суд первой инстанции назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы.

В Чернигове к пожизненному лишению свободы приговорен мужчина за жестокое убийство своего 11-месячного сына.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

22 июня 2019 года 36-летний житель Чернигова, в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения на глазах у 2-летнего сына с особой жестокостью нанес другому своему 11-месячному малышу несколько десятков ударов по голове, в грудь и в живот.

Читайте такжеНа Харьковщине пьяный мужчина взял в заложники бывшую гражданскую жену с малолетним сыном"Затем он закрыл ребенку неустановленным в ходе следствия предметом рот и нос, чем причинил телесные повреждения в виде механической асфиксии, в результате чего мальчик скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Суд первой инстанции признал черниговца виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Не согласившись с таким наказанием из-за его мягкости, ювенальный прокурор подал апелляционную жалобу о назначении наиболее строгого наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Черниговский апелляционный суд удовлетворил жалобу и, отменив в части назначенного наказания решение суда первой инстанции, приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину за убийство с особой жестокостью своего 11-месячного сына и хранение наркотиков (п. п. 2, 4 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 309 УК Украины).

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Автор: Светлана Макринская