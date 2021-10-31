На Черкасщине на избирательном участке в селе Деньги Золотоношского района произошел конфликт между членами участковой комиссии и наблюдателем от одного из кандидатов.
Как сообщает Гражданская сеть ОПОРА наблюдатель пытался сорвать пломбу с урны для голосования на дому.
"Когда члены УИК, которые организовывали голосование избирателей по месту пребывания, вернулись в помещение для голосования, наблюдатель от кандидата Дмитрия Кухарчука дернул пломбы на переносной ящике для голосования. Он мотивировал это тем, что намерен проверить целостность пломб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что члены участковой комиссии расценили такие действия, как намерение повредить пломбы.
Читайте такжеВыборы в Харькове и двух регионах: в ЦИК поделились важными сведениями"Водитель, который возил членов комиссии для организации голосования по месту пребывания, сделал замечание по этому поводу наблюдателю и схватил его за локоть. После чего наблюдатель нанес водителю удар в лицо. Водитель полицию не вызвал и покинул помещение для голосования. Пока другие наблюдатели составляли акт о нарушении (намерении повредить пломбу), наблюдатель от кандидата покинул избирательный участок", - рассказали в опоре.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 октября, в одномандатном избирательном округе №197 в Черкасской области проходят промежуточные выборы народного депутата. Они проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий нардепа Александра Скичко, которого назначили главой Черкасской ОГА.
Ранее уже стало известно, что на Черкасщине обнаружили"смотрящих", которые следили за голосующими на довыборах. "Смотрящие" со списками были замечены и в селе Деньги.
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