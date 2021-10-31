Одну женщину задержала полиция, она фиксировала, кто и в какое время выходил с избирательного участка.

В Черкасской области заметили "смотрящих" со списками, которые дежурили у избирательных участков. Так называемые "наблюдатели" следили за голосующими на довыборах. Одну женщину, которая вела подозрительный список, допросила полиция.

Об этом сообщается на сайте Движения ЧЕСНО.

Так, в городе Золотоноша в Черкасской области полиция допрашивала женщину, которая у выхода с избирательного участка отмечала уже проголосовавших людей. У неизвестной были списки с фамилиями, именами и отчествами избирателей, также там были указаны их номера телефонов. Женщина делала отметки со временем голосования и писала, кто не явился на выборы и заболел.

Читайте такжеВыборы в Харькове: стало известно об инцидентах на спецучасткахЖительница Золотоноши рассказала Движению ЧЕСНО, что эта женщина контролировала избирателей, которые якобы голосовали за конкретного человека. Сообщается, что "смотрящие" вели "учет" людей, отдавших свои голоса за кандидата от "СН". Эта "наблюдательница" также якобы должна была выдать средства всем лицам, которые были у нее в списке.

"Надзирателей" обнаружили не только в Золотоноше. Рядом, в селе Деньга, депутат и бывшая председатель общины Лариса Головань сидела возле участка и заполняла документы, которые были очень похожи на списки "смотрящих" в Золотоноше.

Ранее УНИАН уже сообщал, что по состоянию на 12:00 явка на промежуточных выборах народных депутатов в Херсонской и Черкасской областях составляла почти 12%.

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Автор: Полина Кузенко