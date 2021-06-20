На спасение грузовика понадобилось более 3 часов.

На Соборной площади в Житомире провалился под асфальт грузовик. Для спасения автомобиля привлекли строительный кран.

Как сообщает «Житомир.info» на спасение грузовика понадобилось более 3 часов.

Отмечается, что происшествие произошло во время ремонтных работ по восстановлению асфальтного покрытия. Загруженный стройматериалами грузовик провалился в техническое подвальное помещение, которое давно пустовало.

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Ранее в Днепре проливные дожди наделали беды. Кроме домов, затопленными оказались и могилы на местном кладбище.

По данным ГСЧС, в Днепре остались подтопленными 70 дворов и 11 жилых домов. Наблюдалось снижение уровня воды.

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Автор: Дмитрий Захаров