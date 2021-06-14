В городе продолжается ликвидация последствий проливных ливней.

В Днепре проливные дожди наделали бед. Помимо домов, затопленными оказались и могилы на местном кладбище.

Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр Областной".

Как сообщается, в поселке Чапли из-за дождей разрушилось много могил на кладбище.

"Некоторые могилы провалились и "ушли под землю", а также разрушились памятники", - говорится в сообщении.

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По данным ГСЧС, в Днепре остались подтопленными 70 дворов и 11 жилых домов. Наблюдается снижение уровня воды.

Спасатели продолжают тоннами откачивать воду со дворов. Для ликвидации последствий подтопления от ГСЧС привлечено 3 единицы техники, 6 мотопомп и 15 человек личного состава.

Потоп в Днепропетровской области

Как сообщал Погода УНИАН, в Днепропетровской области в начале июня из-за интенсивных дождей затопило 90 частных домов и 151 домохозяйство.

Работы по откачке воды длятся до сих пор.

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Автор: Екатерина Лиманская