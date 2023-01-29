По неподтвержденным данным, детонация произошла после атаки беспилотников.

В в Иране прогремел взрыв в одном из центров производства боеприпасов минобороны страны. Инцидент произошел в городе Исфахан.

Как сообщает Reuters, на военном заводе в центральном городе Исфахан Ирана был слышен громкий взрыв.

"Взрыв произошел в одном из центров по производству боеприпасов Минобороны, согласно заявлению заместителя главы мухафазы Исфахан по политическим вопросам и безопасности, пострадавших нет", – отмечает иранский государственный вещатель IRIB.

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По неподтвержденным данным, детонация произошла после атаки беспилотников.

Ситуация в Иране: последние новости

27 января вооруженный человек напал на посольство Азербайджана в Иране. В результате инцидента погиб сотрудник охраны дипломатической миссии, а еще двое получили ранения.

Азербайджанский журналист намекнул на причастность властей Ирана к инциденту. Мубариз Асланов отметил, что Тегерану не понравилась деоккупация части территории в 2020 году.

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