Мубариз Асланов отметил, что Тегерану не понравилась деоккупация части территории в 2020 году.

После кровавого нападения на посольство Азербайджана в Тегеране в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве заверил, что безопасность посольства находится под строгим контролем. Инцидент очень возмутил Баку.

"Учитывая, что это событие произошло на фоне недавних недобрососедских действий Ирана в отношении Азербайджана, безусловно, это событие было встречено общественностью моей страны с гневом. Это возмутило не только Азербайджан, но и всех азербайджанцев, живущих в мире. Во всех случаях Иран должен ответить за это жестокое безобразие", - заявил специальный корреспондент ИА Report.az и Baku.TV в Украине Мубариз Асланов.

Журналист напомнил, что осенью 2020 года Азербайджан освободил свою землю от иранской оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны и с тех пор в адрес Баку постоянно получает угрозы от религиозных представителей Ирана до высших должностных лиц.

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"Не удовлетворившись этим, они начали военные учения по реке Араз без необходимости находиться на границе с нами, прямо на границе с нашими освобожденными землями. Конечно, и Азербайджан показал, что эти угрозы Ирана для нас не важны, проведя учения своей крайне современной и передовой армией на той же границе. Иран, похоже, не смирился с освобождением азербайджанских земель", - отметил Асланов.

По его словам, Иран использовал оккупированную территорию под наркотрафик. Корреспондент считает, что Иран беспокоит усиление независимого Азербайджана.

Также он напомнил о том, что иранские власти помогают России убивать мирных украинцев.

"Иран, самопровозглашенная исламская республика, направляет в Россию беспилотники Shahed-136 и Mojahid, которые обстреливают дома мирных жителей на Украине, убивая украинских мирных жителей, в том числе детей. Ведь, в священной книге ислама, Священном Коране, нападения на мирных жителей и невинных людей однозначно не прощаются. К сожалению, несмотря на то, что в названии Ирана есть ислам, он их не учитывает", - подытожил журналист.

Кстати, в сети появилось видео момента, когда вооруженный мужчина ворвался в дипучреждение с автоматом в руках. Его видео охранник, но никак не отреагировал.

Нападение на посольство Азербайджана в Иране - что известно

Вооруженный человек в пятницу, 27 января, напал на посольство Азербайджана в Иране. В результате инцидента погиб сотрудник охраны дипломатической миссии, а еще двое получили ранения.

По предварительной информации, нападавшего задержали.

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