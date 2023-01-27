В результате инцидента еще два человека получили ранения.

Вооруженный человек напал на посольство Азербайджана в Иране. В результате инцидента погиб сотрудник охраны дипломатической миссии, а еще двое получили ранения.

"27 января около 8:30 по бакинскому времени совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом "Калашников" убил начальника службы охраны дипмиссии", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отмечается, что во время нападения еще два сотрудника охраны посольства получили ранения. Известно, что их состояние удовлетворительное.

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"В настоящее время идет расследование по факту нападения", - указали во внешнеполитическом ведомстве страны.

В то же время СМИ сообщили, что погибшего звали Орхан Аскеров. По предварительной информации, нападавшего задержали.

Позиция Азербайджана по войне в Украине - что известно

Баку оказывает посильную помощь Киеву после полномасштабного вторжения российских войск.

Так, Азербайджан отправил Украине энергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи. Груз включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. В ближайшее время ожидается вторая партия.

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