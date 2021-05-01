В результате дорожно-транспортного происшествия в центре Киева один человек погиб, двое травмированы.
Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, в 2:30 по спецлинии «102» поступило сообщение об аварии на бульваре Леси Украинки.
Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля Infinity G25 не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, после чего совершил наезд на дерево и опору светофора. В результате ДТП на месте погибла 18-летняя девушка - пассажир. Водитель и еще одна 19-летняя девушка - пассажир получили телесные повреждения. Они доставлены в больничное учреждение.
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В ходе проверки было установлено, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он - в лечебном учреждении под охраной полиции.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении и подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.
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