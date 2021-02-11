Движение трамваев возобновили / скриншот
В центре Киева на площади Победы сегодня было заблокировано движение трамваев из-за припаркованного автомобиля.
Соответствующее видео опубликовано в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.
Водитель в час пик припарковал машину возле универмага "Украина", закрыв тем самым проезд для электротранспорта.
Как сообщили в КП "Киевпастранс", из-за инцидента возникла 20-минутная задержка в движении трамваев №15 и 18. На место была вызвана полиция. В итоге движение возобновили с отклонением от графика.
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