Возникла задержка в движении трамваев двух маршрутов.

В центре Киева на площади Победы сегодня было заблокировано движение трамваев из-за припаркованного автомобиля.

Соответствующее видео опубликовано в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

Водитель в час пик припарковал машину возле универмага "Украина", закрыв тем самым проезд для электротранспорта.

Как сообщили в КП "Киевпастранс", из-за инцидента возникла 20-минутная задержка в движении трамваев №15 и 18. На место была вызвана полиция. В итоге движение возобновили с отклонением от графика.

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Автор: Юрий Годован