Инсталляция была установлена со всеми разрешениями.

Мужчина осквернил самую большую Ханукию в Европе, которую установили на Крещатике в центре Киева. Злоумышленник "слил" видео своего преступления в сеть.

"Во время празднования праздника Хануки в центре Киева был совершен акт антисемитизма. Неизвестное лицо совершило правонарушение, осквернив крупнейшую в Европе Ханукию, установленную на Майдане Независимости с наличием всех соответствующих разрешений. Мужчина также выложил видео со своим поступком в социальных сетях", - сообщили представители Объединенной еврейской общины Украины в официальном Telegram-канале.

В связи с происшествием еврейская община обратится в Национальную полицию Киева с заявлением о совершении уголовного преступления по статье 161 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что согласно указу Президента Украины №303/2020, Ханука является государственным праздником в Украине.

Когда Ханука 2023

Дата Хануки определяется по лунному еврейскому календарю и меняется из года в год. Начинается Ханука в 25 день третьего месяца кислева, а заканчивается 2 или 3 дня четвертого месяца тевета.

Ханука 2023 в Украине и во всем мире по светскому календарю отмечается с вечера 7 декабря по вечер 25 декабря. Такая Ханука считается ранней.

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