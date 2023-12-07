Разбираемся, что за праздник Ханука и как правильно его отметить.

7 декабря 2023 года у иудеев всего мира начнется празднование Хануки, которое продлится 8 дней. На этот праздник иудеи ставят специальный светильник ханукию с восемью свечами, и зажигают по одной свече в каждый день праздника. Поэтому Хануку также называют "праздником свечей"

Когда Ханука 2023

Дата Хануки определяется по лунному еврейскому календарю и меняется из года в год. Начинается Ханука в 25 день третьего месяца кислева, а заканчивается 2 или 3 дня четвертого месяца тевета.

Ханука 2023 в Украине и во всем мире по светскому календарю отмечается с вечера 7 декабря по вечер 25 декабря. Такая Ханука считается ранней.

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Ханука - история

Ханука - это праздник, посвященный победе над преследователями веры и освящению иерусалимского храма.

События, которым посвящена Ханука, произошли за 170 лет до нашей эры. Тогда Иудеей правили греки, которые навязывали жителям язычество и разрушали иудейские святыни. Некоторые евреи переняли обычаи и верования греков, а меньшая часть осталась верна Торе (их называли маккавеями).

Часть населения, которая сохранила иудейские верования, подняла восстание и освободила Иерусалим от греков. Маккавеи решили освятить оскверненный язычниками иерусалимский храм. Для обряда очищения иудеям нужно восемь дней подряд освещать помещение.

Когда маккавеи вошли в храм, то поняли, что ритуального масла у них осталось всего на один день горения лампады. Однако произошло чудо и огонь не гас восемь дней. Так праведные иудеи смогли победить захватчиков родины и очистить храм после них.

Ханука - как праздновать

Иудеи празднуют Хануку восемь дней, воздерживаясь от работы и благодаря Бога за чудо. В эти дни иудеи не оплакивают умерших и не соблюдают диету. На Хануку принято радоваться и веселиться, ходить в гости, угощать и одаривать детей. На праздничный стол в этот день готовят картофельные оладьи, блины и дрожжевые пончики.

Главным символом праздника является ханукия. Это подсвечник с девятью свечами - одной высокой по центру и четырьмя короткими с двух сторон. Центральной свечой верующие поджигают боковые - по одной в каждый день праздника. Если ханукия стоит дома, то её ставят на подоконник, чтобы поделиться светом с прохожими. В синагогах в течение восьми дней читают молитву благодарности.

Картинки и поздравления с Ханукой

Поздравляю с Ханукой и хочу пожелать в этот светлый и добрый праздник, чтобы яркие свечи и добрые молитвы развеяли тьму в жизни и осветили путь, чтобы в семье все были счастливы — и стар, и млад, чтобы благодатью и любовью наполнился дом, чтобы раздавался звонкий смех и разливалась радость в нём.

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Поздравляю с Ханукой. Желаю, чтобы день ото дня горели ярче свечи твоей надежды, желаю, чтобы тропа жизни была устелена счастьем и благополучием. Пусть сердце будет согрето любовью, а дом — семейным уютом и теплом.

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Поздравляем с Праздником Огней, с Ханукой. Пусть в этот светлый праздник ханукия горит в каждом доме и пусть эта ночь принесет свет и радость в каждую семью. Удачного праздника, хорошего угощения, празднования в кругу семьи. Пусть же счастье будет с нами и сегодня, и всегда.

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Весёлой и доброй Хануки. Пусть свечи зажгутся, и исчезнет мрак грусти, пусть наполнится жизнь истинным счастьем и светлой любовью. Желаю уверенно продолжать свой путь, забывая о прошлых ошибках и с надеждой устремляясь вперёд — к свету добра и удачи.

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Поздравляю с Ханукой и пожелать хочу весёлого праздника и детского смеха, счастливых улыбок родных и друзей, вкусного стола и яркого огня свечей, искренней молитвы и доброй надежды души, светлой радости и благодати жизни.

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Весёлой Хануки. Желаю жить радостно и смеяться от души, как ребёнок, желаю гореть огнём любви и воодушевления, как яркая свеча. Пусть в твоей жизни происходят настоящие чудеса, пусть твоё сердце всегда велит тебе быть добрым и счастливым человеком.

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