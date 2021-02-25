Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива в эфире кремлевской пропагандистской программы "60 минут" заявил об обысках СБУ и задержания сотрудников офиса партии в Киеве.
Об этом сообщает российское агентство ТАСС.
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"Сейчас я нахожусь в офисе "Оппозиционная платформа - За жизнь". Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей просто в эти минуты. Об этом еще никто не знает. Внизу идет прием, идет работа спецназа СБУ", - утверждает Кива.
ОБНОВЛЕНО. Обыски проходили не в офисе партии, а в автобусе, который арендовала охранная фирма "Шторм" под офисом ОПЗЖ.
Автобус с мужчинами задержали в ходе спецоперации по перехвату. Транспорт был замечен во время стрельбы в Голосеевском районе, но водителю и пассажирам удалось с места происшествия скрыться.
В полиции Киева уточняют, что в ходе спецоперации «Сирена» удалось задержать два автомобиля - в столице и за ее пределами.
С лицами, которые в них находились, проводятся процессуальные действия и устанавливается их причастность к совершению вышеуказанных событий.
Следственным отделом Голосеевского управления полиции открыто уголовное производство по статье о хулиганстве УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы этого уголовного преступления.
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