Конфликт возник из-за переименования проспекта Петра Григоренко в проспект маршала СССР Жукова.

В Харькове произошел конфликт между представителями «Нацкорпуса» и сторонниками "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Об этом сообщают очевидцы в телеграмм-канале "ХС".

На видеозаписи видно, как группа националистов прогоняет сторонников ОПЗЖ.

Как рассказал ресурсу 057 представитель "Нацкорпуса" в Харькове Константин Немичев, конфликт возник из-за переименования проспекта Петра Григоренко в проспект маршала СССР Жукова.

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"Группа "титушек" "ОПЗЖ" пришла под стены горсовета отстоять переименование проспекта имени Петра Григоренко в маршала Жукова. Между патриотично настроенными людьми и сторонниками "ОПЗЖ" началась словесная перепалка. Им стали задавать вопросы, на которые у них не было ответа. После сторонники "ОПЗЖ" и вовсе стали заявлять, что в Украине нет войны, идет гражданский конфликт и рассказывать прочую российскую пропаганду. В итоге патриоты просто прогнали этих провокаторов от горсовета", - отметил Константин Немичев.

По его словам, получив отпор, активисты "ОПЗЖ" ушли.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства конфликта между двумя группами граждан, отметили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

Скандал с переименованием проспекта Григоренко: что известно

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета появилась петиция с требованием вернуть проспекту Петра Григоренко советское название - имя маршала Георгия Жукова.

19 июня горсовет поддержал возвращение проспекта имени Жукова.

5 сентября Харьковский окружной административный суд постановил признать противоправным и отменить указанное решение горсовета. У Кернеса подали апелляцию на это постановление.

Впоследствии Второй апелляционный административный суд Харькова подтвердил незаконность переименование городским советом проспекта Григоренко в проспект Жукова.

26 февраля 2020 года Харьковский городской совет во второй раз проголосовал за возвращение проспекту имени Жукова. Это решение также было обжаловано в суде.

18 июня Харьковский окружной административный суд признал решение незаконным и отменил его.

15 февраля 2021 года Второй апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Харьковского горсовета и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Сегодня Харьковский горсовет в третий раз принял решение о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала СССР Георгия Жукова.

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Автор: Денис Прядко