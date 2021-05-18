На некоторых улицах водители были вынуждены добираться к своим автомобилям сквозь мощные потоки воды.

Во вторник, 18 мая, Киев накрыла сильная гроза с дождем, в результате чего некоторые улицы затопило. А на Подоле иномарка ушла под землю.

Как сообщает Obozrevatel, сильно пострадали Верхний и Нижний Вал в Подольском районе. На дорогах образовались реки из воды и грязи.

Неподалеку от Контрактовой площади, на улице Ильинской, асфальт вместе с иномаркой ушел под землю, а на улице Сечевых стрельцов упало дерево.

На некоторых улицах водители были вынуждены добираться к своим автомобилям сквозь мощные потоки воды.

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Автор: Денис Прядко