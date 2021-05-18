Во вторник, 18 мая, Киев накрыла сильная гроза с дождем, в результате чего некоторые улицы затопило. А на Подоле иномарка ушла под землю.
Как сообщает Obozrevatel, сильно пострадали Верхний и Нижний Вал в Подольском районе. На дорогах образовались реки из воды и грязи.
Неподалеку от Контрактовой площади, на улице Ильинской, асфальт вместе с иномаркой ушел под землю, а на улице Сечевых стрельцов упало дерево.
На некоторых улицах водители были вынуждены добираться к своим автомобилям сквозь мощные потоки воды.
Читайте такжеКиев накрыла мощная гроза с градом (фоторепортаж, видео)
Вас также могут заинтересовать новости:
- Лето приближается: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +30° (видео)
- Ночи станут теплее, дожди прекратятся: синоптик дала прогноз до конца недели
- Снесенные крыши и сломанные деревья: по Херсонщине пронесся мощный ураган (фото, видео)
- Синоптик предупредила украинцев о грозах и порадовала прогнозом на выходные
- Дожди и похолодание до +14°: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram