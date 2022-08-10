Сейчас паре злоумышленников грозит заключение.

В Буче на Киевщине пара мародеров украла почти 800 тысяч гривень из ломбардов во время активных боевых действий.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Злоумышленниками оказались 30-летняя блондинка и ее 45-летний подельник. Они воспользовались тем, что во время вражеских обстрелов витрины заведений были разбиты, проникли внутрь, забрали ценную технику, наличные деньги и драгоценности.

У мародеров провели обыски. За содеянное им грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, СБУ запустила два новых чат-боты для идентификации предателей и мародеров. С помощью чат-ботов каждый гражданин сможет оперативно помочь украинской спецслужбе разоблачить преступников.

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