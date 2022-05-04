СБУ запускает два новых чат-бота для идентификации предателей и мародеров. С помощью чат-ботов каждый гражданин сможет оперативно помочь украинской спецслужбе разоблачить преступников.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
На чат-бот t.me/Traitor_Search_bot вы сможете отправить информацию о:
- предателях и коллаборантах, сотрудничавших с оккупантами;
- интернет-агентах, которые "сливают" врагу важную информацию или распространяют в соцсетях контент на поддержку захватчиков.
Второй чат-бот t.me/stop_marauder_ua_bot предназначен для сбора информации о мародерах, которые разворовывают чужое имущество во время войны.
В СБУ напомнили, что продолжает эффективно функционировать официальный чат-бот t.me/stop_russian_war_bot, на который приходят сообщения о позициях и технике врага. Благодаря нему украинские военные нанесли значительные потери российским оккупантам.
"Все собранные данные будут обработаны правоохранительными органами, чтобы привлечь коллаборантов, мародеров и вражеских агентов к ответственности", - рассказали в Службе безопасности.
Ранее СБУ были установлены личности почти 900 российских захватчиков, совершавших преступления против мирного населения на Киевщине.