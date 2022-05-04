На эти чаты каждый гражданин может оперативно прислать информацию и помочь в борьбе с РФ.

СБУ запускает два новых чат-бота для идентификации предателей и мародеров. С помощью чат-ботов каждый гражданин сможет оперативно помочь украинской спецслужбе разоблачить преступников.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На чат-бот t.me/Traitor_Search_bot вы сможете отправить информацию о:

предателях и коллаборантах, сотрудничавших с оккупантами;

интернет-агентах, которые "сливают" врагу важную информацию или распространяют в соцсетях контент на поддержку захватчиков.

Второй чат-бот t.me/stop_marauder_ua_bot предназначен для сбора информации о мародерах, которые разворовывают чужое имущество во время войны.

В СБУ напомнили, что продолжает эффективно функционировать официальный чат-бот t.me/stop_russian_war_bot, на который приходят сообщения о позициях и технике врага. Благодаря нему украинские военные нанесли значительные потери российским оккупантам.

"Все собранные данные будут обработаны правоохранительными органами, чтобы привлечь коллаборантов, мародеров и вражеских агентов к ответственности", - рассказали в Службе безопасности.

Ранее СБУ были установлены личности почти 900 российских захватчиков, совершавших преступления против мирного населения на Киевщине.

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