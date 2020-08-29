Похитителю ребенка "светит" до пяти лет тюрьмы.

Похититель 4-летней девочки в Борисполе Киевской области на автозаправке на допросе признался, что хотел ее изнасиловать.

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Об этом свидетельствует видео, опубликованное управлением Национальной полиции.

Задержанный признался, что планировал "надеть презерватив на интимное место и хотел ее изнасиловать".

После проведения всех необходимых следственных действий событию будет предоставлена дополнительная правовая квалификация.

Похищение девочки в Борисполе: хронология событий

28 августа поздно вечером в Борисполе Киевской области на автозаправочной станции похитили ребенка - 4-летнюю девочку. Полицейские объявили в Киевской области план "Перехват".

За несколько часов ребенка удалось найти, а похитителя задержали. Сейчас с ним работают правоохранители.

По факту похищения ребенка открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Ольга Робейко